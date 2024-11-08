Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kamu sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, 5996 sayılı Kanun kapsamında zeytinyağı ürünlerine yönelik denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlıkça belirlenen, sağlığa zararlı ve taklit-tağşiş yapılmış zeytinyağı ürünleri üzerinde yürütülen denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de titizlikle gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında, sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmelere yönelik uyarılar yapılırken, tüm işletmelere gıda güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.