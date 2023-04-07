Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en değerli alanlarından biri olan Zeytinpark’ın daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve ziyaret edilmesi için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Zeytinpark’ta ‘hazine’ oyunu düzenlendi. Oyuna katılan 12 takım üç saat boyunca Zeytinark’ın dört bir yanına saklanan şifreleri çözüp hazineyi bulmaya çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Zeytinpark’ın bilinirliğini arttırmak amacıyla “Antalya’nın Hazinesi Zeytinpark’ta Hazine Oyunu” isimli etkinlik düzenlendi. Çocuk ve gençlerin çeşitli şifreleri bularak dolu dolu bir gün geçirmeleri sağlandı. Zeytinpark’ta 10-18 yaş arası çocuk ve gençleri ilgilendiren hazine oyunu etkinliği çerçevesinde başvuru yapan takımlara kısa bir harita ve pusula eğitimi verildi ve sonrasında takımların bu eğitimi uygulamada kullanması sağlandı. Takımlar, çeşitli şifreleri çözerek yeşilliklerin arasında kıyasıya bir mücadele verdi. 3 saat süren etkinliğe toplamda 12 takım, 60 genç ve aileleri katıldı. Aileler de çocuklarını beklerken güzel ve temiz havanın doğanın tadını çıkarma fırsatı buldu.

Ödüller verildi

Ali Atahan Dilmaç, Kadir Bölükbaşı, Mustafa Kemal Bölükbaşı, Eyüp Ege Koyuncu ve Taylan Kurtul’un takımı “Hazine Tayfası” birinci olurken, Azra Çelik, Öykü Pal, Eymen Yiğit Aydın ve İlbey Kaan Sır’dan oluşan " Kankalar " takımı ikinci odu. Hasan Erdoğan, Livanur Kınalı ve Fatih Dalgıç’tan oluşan "Çabuk Olun Kupayı Alıp Gitcez" takımı ise üçüncülüğü elde etti. Etkinliğe katılan tüm takımlara Nisan ayı içinde hayvanat bahçesi giriş bileti hediye edilirken ilk üç sırayı alan takımlara madalya, satranç takımları, forma, spor çanta, şapka, fener gibi birçok hediye verildi. Bunun yanında birinci olan takıma akvaryum giriş bileti, ikinci takıma tiyatro giriş bileti ve üçüncü takıma Tünektepe teleferik biniş bileti verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin her alanda aktif olması için çalışmalar düzenlenmeye devam edeceği öğrenildi.