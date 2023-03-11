Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zeytinpark Eğitimleri programı çerçevesinde vatandaşlara Bahçe Peyzajı Eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zeytinpark’ta vatandaşlara yönelik ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Zeytinpark Eğitimleri programı çerçevesinde, Bahçe Peyzajı Eğitimi gerçekleştirildi. Zeytinpark Eğitim Salonu’ndaki eğitimde katılımcılara ekolojik, doğal, sosyal, kültürel, çevre, ekonomik, teknolojik ve iklimsel yakın çevre ilişkileri hakkında bilimsel verilere ilişkin bilgiler verildi. Eğitimde, bitkisel, coğrafik ve yenilikçi sürdürülebilirlik, insan, flora ve fauna ilişkisini ön planda tutarak ihtiyaçlara göre çalışmaların nasıl gerçekleşmesi gerektiği anlatıldı.

Kültürel zenginlikler korunacak

Antalya’nın yeşil alanlarının daha estetik ve işlevsel olmasına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen eğitimde ayrıca yeşil alanların ve parkların daha sürdürülebilir olması ve Antalya’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar 0242 345 00 14 numaralı telefonu arayarak iletişime geçip, eğitimlerle ilgili bilgi alabiliyor. Ayrıca eğitimlerin detaylarına Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.antalya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.