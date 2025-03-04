Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında ihracatımız 20 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımızda yüzde 1.5’luk bir daralma var. Ortadoğu pazarlarımızda tekrar ihracat artışı olduğu dönemde, Avrupa’daki yavaşlamanın yansımasını görüyoruz. Euro/dolar paritesinin gerilemesinin de bir etken olduğunu düşünüyoruz.

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden Almanya ile yüzde 2.1, ABD ile yüzde 10.9, İtalya ile yüzde 1.5, Irak ile yüzde 5.4 gerileme olurken, İngiltere ile yüzde 10.6’lık artışı olumlu değerlendiriyoruz. Başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu şubat ayı ithalatına ilişkin değerlendirmesinde, “Şubat ayında ithalat 28 milyar 930 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8’lik artış var. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 20.9’luk gerileme, hammadde (ara mallar) ithalatındaki yüzde 10.2’lik artış ve tüketim malları ithalatında yüzde 0.7’lik gerileme olduğunu görüyoruz.

Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerdeki artışları önemli bulurken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatındaki gerilemeyi de olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.