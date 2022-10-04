Balıkesir Valiliğince Zeytin Hırsızlığı Olaylarına Karşı Alınacak Önlemler konulu genelge emirleri doğrultusunda Edremit ilçesinde zeytinlik alanlarda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğince Zeytin Hırsızlığı Olaylarına Karşı Alınacak Önlemler konulu genelge emirleri doğrultusunda Edremit ilçesinde zeytinlik alanlarda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Hasat sezonunda zeytin arazilerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Balıkesir Valiliğince yayınlanan genelge ve genel emirler doğrultusunda zeytinlik arazilerde çok geniş denetimler ve kontroller sıkı bir şekilde yapılıyor. Bu dahilde Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Dereli, Çamcı, Bostancı, Çıkrıkçı, Yaylaönü Mahallelerinde, Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Asayiş Komando Timleri, Motosiklet Timleri, Trafik Timleri, Mobil PTS aracı ve JASAT ile birlikte, zeytinlik alanlarda önleyici kolluk devriye 7/24 esasına göre icra ediliyor.

Hasat mevsiminde zeytincilerin en büyük sorunlarının arasında yer alan zeytin hırsızlıklarının önüne geçilmesi amacıyla üst düzeye çıkarılan güvenlik önlemleri ile ilçemizde özellikle geniş bir üretici kitlesini ilgilendiren, pek çok ailenin temel geçim kaynağı olan zeytincilikte yaşanan bu önemli sorunun önlenmesi amaçlanıyor. Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca drone ile havadan da destek sağlanıyor.