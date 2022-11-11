Genelde tuzlu ve ekşili olarak tüketilen zeytinden farklı bir lezzet olan zeytin reçeli, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadınlar tarafından üretiliyor ve büyük ilgi görüyor.

Genelde tuzlu ve ekşili olarak tüketilen zeytinden farklı bir lezzet olan zeytin reçeli, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadınlar tarafından üretiliyor ve büyük ilgi görüyor.

17. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri’nde farklı bir zeytin lezzeti sunan zeytin reçeli, Ayvalıklı kadınların kurduğu ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yakından destek verdiği kooperatifte üretilerek büyük ilgi görüyor. Genelde tuzlu ve ekşili olarak tüketilen zeytinin şeker ile tatlandırılarak yapılan reçel hali ise damaklara değişik bir lezzet olarak sunuluyor.

İlk toplandığında acı bir tadı olan zeytinler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra acı suyundan kurtuluyor. Bu işlem sonrası ile şekere yatırılan zeytinler, bir süre bekledikten sonra kaynatılarak reçel haline getiriliyor. Zeytin formundan bir şey kaybetmeyen ama lezzet bakımından farklı bir aroma kazanan zeytinler, zeytin reçeli olarak büyük ilgi görüyor.

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Görevlisi Çiçek Gökçetekin, “Biz üretici kadınlarımız ile mutfağımızda sohbetler yapıyoruz. Neler üretebilirizi konuşuyoruz. Üretici kadınlarımızdan biri dedi ki, ’Biz zeytin reçeli yapalım. Bu bizim geleneksel reçelimiz. Atalarımızdan gelen bir reçelimiz. Bunu neden yapmayalım?’ Tabii dedik, yapalım. Bunun üzerine çalışmalara başladık. Bizler bir ürün ürettiğimizde butik bir şekilde üretip satışa sunuyoruz. Talep olursa üretim miktarlarını ona göre düzenliyoruz. Bu işi biz yaptık. Satışa sunduk, çok talep oldu” dedi.