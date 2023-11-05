Burhaniye ilçesinde, Nefaset ve kalitesi ile Körfezde zeytinyağı alanında en çok tercih edilen markalardan biri olan Burhaniye Belediyesi Zeytinyağları için 2023 sezonu hasadı başladı. "İyi Tarım Uygulamaları” esasıyla 350 dönümlük belediye zeytinliklerinden elde edilen mahsulde, zeytinin besin değerinin en iyi şekilde korunması için, zeytinler toplandıktan sonra en geç 24 saat içinde kontinü sistem fabrikada sıkılıyor.

Burhaniye Belediyesinde, 60 kişilik personel ile hasatta görev alan ekipler günlük yaklaşık 3 bin 500 kg zeytin topluyor. Burhaniye Belediyesi’nin kendi zeytinliklerinden elde ettiği “Burhaniye Belediyesi 1867 Zeytinyağı” markalı yağlar; modern usullerle zeytin daha olgunlaşmamışken erken hasat döneminde toplanarak soğuk sıkım yöntemiyle sıkılıyor.

Burhaniye Belediyesi görev alanlarında ve verimli topraklarındaki zeytin ağaçlarından üretilen yeni hasat zeytinyağının www.burbelzeytin.com üzerinden satışa sunulduğunu bildiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi Zeytinyağları için yeni hasat dönemine girdik. Burhaniye ismi artık Türkiye’de bir marka! Büyük bir özveri ve titizlik ile sürdürdüğümüz zeytinyağlarımızın üretimi ile Burhaniye’mize kazandırmaya devam ediyoruz. Burhaniye’mizin verimli toprakları geçmişten bugüne birçok uygarlığı beslemiş ve büyütmüş olup şimdi ise, Burhaniye markası artık tüm Türkiye’de sofralara giriyor. Zeytinyağlarımızın kalitesi ve güvenilirliği sayesinde bölgemiz halkına da önemli katkı sağlıyoruz. Burhaniye Belediyesi güvencesi ile satılan zeytinyağlarımızdan Burhaniye’mizin zeytinyağının kalitesi de anlaşıldı. Artık zeytinyağı almak isteyenler ilk olarak Burhaniye ismini de düşünüyor. Bu vesileyle Tüm zeytin emekçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum” dedi.