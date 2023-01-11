Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona ererken 160 bin ton zeytin ile 15 bin ton zeytinyağı rekoltesinin elde edildiği bildirildi. Üreticisinin yüzünü güldüren zeytinyağının litresinin 100 TL’den satıldığı, birçok ülkeye de ihraç edildiği kaydedildi.

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sona ererken 160 bin ton zeytin ile 15 bin ton zeytinyağı rekoltesinin elde edildiği bildirildi. Üreticisinin yüzünü güldüren zeytinyağının litresinin 100 TL’den satıldığı, birçok ülkeye de ihraç edildiği kaydedildi.

10 zeytin salamura işleme tesisi ile 20 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu Mut ilçesinde, bu yıl 160 bin ton zeytin ve 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edilirken, fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağının litresi 100 liradan alıcı buldu. Zeytinin kilogram fiyatının ise eleğin en alt gözüne göre 8 lira, en üst gözüne göre ise 17 liraya kadar satıldı. Ayrıca siyah zeytin 45 liradan alıcı buldu. Bu sezon zeytin toplama işçilerinin günlük kazançları da 275 ile 300 lira olduğu belirtildi. Hem üreticisinin hem işçisinin yüzünü güldüren sezonun kapanırken, üretilen yağların Fransa’dan Japonya’ya kadar ihraç edildiği aktarıldı.

Bölgede zeytinciliğin yüzyıllar öncesine dayandığına dikkat çeken Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “Bunun en bariz örneği de Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık ant zeytin ağacımız bulunmaktadır. Ortadoğu üzerinden zeytin dünyaya Mut üzerinden yayılmıştır" dedi.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Mut zeytin ve zeytinyağının iklimsel, kaliteli natürel organik üretimin avantajıyla yurt içi ile yurt dışına satıldığına dikkat çeken Bayır, "Gerek Fransa’ya, gerek Japonya’ya, gerekse Birleşik Arap Emirliklerine ilçemizden ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır. Mut zeytinyağımız 08 asidin altında Peroksit değeri 8 ve 9’larda olmasıyla, raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olması ve içeriği sağlık bileşenlerinin sayesinde natürel organik ve polifoni miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıkmaktadır. İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarı zeytin üretim alanlarımızdır. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 12,5 milyon zeytin ağacı varlığımız var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber 15 milyon adet zeytin ağaç varlığımız vardır. Tahmini rekoltemiz 160 bin tondur. Zeytinyağında da tahmini rekoltemiz 15 bin ton diye tahmin etmekteyiz” diye konuştu.