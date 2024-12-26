Aydın genelinde etkili olan son yağışların ardından zeytinde halkalı leke hastalığı riskinin en üst seviyeye ulaştığına dikkat çeken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasadı biten bahçelerde ilaçlamaların başlamasına yönelik üreticileri uyardı.

Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın’da, zeytin hasat sezonunda sona yaklaşılırken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından halkalı leke hastalığı riskinin en üst seviyeye çıktığını belirten yetkililer, üreticilere mücadele çağrısında bulundu. Yaprak dökümüne neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasadı biten bahçelerde ilaçlama çalışmalarının en kısa zamanda başlanması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Zeytin üreticilerimizin dikkatine. Son yağışlardan sonra zeytinde halkalı leke hastalığı riski yüksek seviyeye ulaşmıştır. Hasadı tamamlanan zeytinliklerde ruhsatlı ilaçlar ile en kısa sürede kışlık koruyucu ilaçlama yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.