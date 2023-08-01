Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, vuruk olgunluğa ulaşan zeytin bahçelerinde üreticileri zeytin sineği için ilaçlamalara başlaması gerektiği çağrısında bulundu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, ekipler vuruk olgunluğa gelen zeytinlerde ilaçlamanın başlatılması gerektiği çağrısında bulundu. İlaçlamanın hasat bitimine 20 gün kalıncaya kadar devam edilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, özellikle günün serin saatlerinde ilaçlama yapılmasını tavsiye etti.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçemiz zeytin alanlarında bulunan monitör tuzaklarda haftalık sayımlar ve bahçe kontrolleri yapıldı. Özellikle sulama yapılan zeytin bahçelerinde meyvelerin vuruk olgunluğuna gelmesi sebebiyle çiftçilerimizin zeytin sineğine karşı ilaçlamaya başlamaları, hasat bitimine 20 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam etmeleri gerektiği üreticilerimize duyuruldu. İlaçlamaların günün serin saatlerinde yapılması ve rüzgarsız hava şartlarında yapılması zeytin sineği ile mücadelede başarıyı arttıracaktır” ifadeleri yer aldı.