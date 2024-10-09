Zeytinburnu Belediyesi’nin amatör futbola olan desteği devam ediyor. Çocuk ve gençlerin spora yönelmesi konusunda yürüttüğü birçok projeyle dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da amatör futbol kulüplerine nakit yardımında bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi birçok farklı spor branşında hizmet veren yaz ve spor okullarında çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Bu branşlardan futbolu, ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere teslim eden Zeytinburnu Belediyesi, her sezon kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi yeni sezonda 16 amatör spor kulübüne toplam 1 Milyon 278 bin TL tutarında nakdi malzeme yardımı yaptı. Zeytinburnu Merkezefendi Spor Tesisleri’nde düzenlenen yardım törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, amatör kulüplerin yönetim kadrosu, futbolcular ve çok sayıda futbolsever vatandaş ile bir araya gelerek, yeni sezonda takımlara başarılar diledi.

“Zeytinburnu’nda sporun her branşını tabana yaymak istiyoruz”

Zeytinburnu Amatör Futbol Kulüpleri yeni sezon açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spora gönül veren Zeytinburnulu gençlere teşekkür ederek, “Biz ilçemizde futbolu işinden emin olduğumuz köklü amatör kulüplerine teslim ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece işin nakdi yardım kısmında yer alıyoruz. Başarıların devam edeceğinden şüphemiz yok. Zeytinburnu’muzda sporu tüm tabana yaymak adına çok çalıştığımızı hepiniz biliyorsunuz. 10 branşta eğitim veren Yaz - Kış Spor Okullarımız, Futbol kulüplerimiz, buz pateni bunların en öne çıkan örnekleridir. Çocuklarımızın erken yaşlarda futbolun veya sporun herhangi bir branşıyla taşıması ve ilgi alanındaki bir dalda eğitim alması için elimizdeki imkânları en iyi şekilde çocuklarımıza sunma gayreti içerisindeyiz ” dedi.

“Zeytinburnu’na 2 yeni spor tesisi daha geliyor, basketbol için yeni planlarımız var”

Zeytinburnu Belediyesi olarak spora olan ilginin öncelikler listesinin başında yer aldığını ve yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdü: “Zeytinburnu’nda spor mekânlarını artırıyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere ilçemizde iki büyük spor mekânımızın inşaatı yükseliyor. Birisi Eski Emniyet Müdürlüğü Bina’mızın olduğu yere inşa edilen Zeytinburnu Spor Merkezi, ikincisi ise ilçemize üçüncüsünü kazandıracağımız yüzme havuzu inşaatı. Bu mekânlar son derece kıymetli. Ayrıca geçtiğimiz günlerde dünya çapında bir eseri Zeytinburnu’na kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle hizmete açılan Basketbol Gelişim Merkezi’miz ilçemizde yaşayan ve basketbola meraklı olan gençlerimiz için çok faydalı olacaktır. İnanın böyle bir merkezin Avrupa’da bir örneği yok, Türkiye çok güzel bir eser daha kazandı. Gençlerimizin bu Gelişim Merkezi’nde eğitim alması için yürüttüğümüz ve yakında duyuracağımız bir çalışmamız var. Dünden bugün daha iyiyiz. Spor okullarına çok önem veriyoruz, daha da iyi olacağız.”