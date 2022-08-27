İstanbul Zeytinburnu’nda kaldırımda unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Emniyet şeridi çekilerek kapatılan caddede bomba imha ekipleri sevk edilirken, çanta sahibi kadın olay yerine gelerek içerisin de kıyafetlerinin olduğunu söylemesi üzerine caddede yaşanan panik sona erdi.

İstanbul Zeytinburnu’nda kaldırımda unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Emniyet şeridi çekilerek kapatılan caddede bomba imha ekipleri sevk edilirken, çanta sahibi kadın olay yerine gelerek içerisin de kıyafetlerinin olduğunu söylemesi üzerine caddede yaşanan panik sona erdi.

Olay, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kadın çantasını kaldırımda unutarak taksiye bindi. Kaldırımda çantayı gören esnaf, bomba olma ihtimaline karşı durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbirlerini aldı. Çanta fünyeyle patlatılmadan önce çantanın sahibi kadın olay yerine geldi. Şüpheli paket olarak değerlendirilen çantanın içinde kıyafetler bulunduğu öğrenildi.

“Polis tedbir amaçlı kapattı”

Yaşananları anlatan esnaf Fatma Tan,“Bir çanta bırakıldı. Birisinin unuttuğunu tahmin ettik. Polis tedbir amaçlı kapattı. 1 saat sonra tam patlatacakken çantanın sahibi geldi. Bizi de boşuna gerdiler. İçinde elbise ve kıyafet varmış” dedi.