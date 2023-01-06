Zeytinburnu’nda ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil ile tramvay çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu’nda ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil ile tramvay çarpıştı. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan Huzeyfe A. kontrolündeki 34 DHV 880 plakalı otomobil ile Zeytinburnu-Topkapı arası sefer yapan tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucu araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraş sonucu sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla çevre hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde otomobil ile tramvayın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ‘U’ dönüşü yasak olan yerden dönüş yapan otomobile tramvayın yandan çarptığı görülüyor.