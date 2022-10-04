Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 2,5 yılda yaklaşık 7 bin sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirirken, 34 ton mamayı da sokak hayvanlarıyla buluşturdu.

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi 2,5 yılda yaklaşık 7 bin sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirirken, 34 ton mamayı da sokak hayvanlarıyla buluşturdu.

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sokakta kalan çaresiz kedi ve köpeklerin tedavisini üstlenen bakımevi, iyileşen hayvanları yeni yuvalarına uğurluyor. Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde, son 2,5 yılda 6 bin 986 hayvanın tedavisi yapılırken, bin 345 canlı da kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara da 34 ton mama dağıtıldı.

“Minik dostlarımızın yanındayız”

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nin hizmetleri hakkında konuşan Sağlık İşleri Müdürü Yusuf Akyürek, “Biz sokakta kalan yaralı, yavru yani kendine bakabilecek durumda olmayan sahipsiz canları burada misafir ediyoruz. Tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ise onlara yaşayacak yeni yuvalar buluyoruz” dedi.

Tam donanımlı sağlık hizmeti veriliyor

2021 yılında komple yenilenip tekrar hizmete sunulan Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, mevcut hayvan kapasitesini 36’dan 98’e çıkarmış, sahip olduğu son sistem röntgen cihazı ile muayene esnasında kırık şüphesi olan minik canların röntgenini çekerek, teşhis koyabilir duruma gelmiştir. Teşhis sonrasında ise kırık operasyonları, uzman hekimler tarafından geçici bakımevinde yapılabiliyor. Bakımevinde, kan örneklerini analiz edebilen hemogram cihazı, kedi ve köpek ayrı olmak üzere 2 adet gelişmiş ameliyathane, 2 adet yoğun bakım ünitesi, 3 adet bakım odası bulunurken, aynı zamanda 1 adet operasyon sonrası steril oda ve yeni doğum yapan kediler için yavrulu oda bulunuyor. Bakımevindeki 2 adet araç ise sahada yaralı hayvanlara hizmet veriyor.