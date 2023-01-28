Olay, dün saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol altından geçen doğal gaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Doğal gaz borusundaki sızıntının, elektrik hattından kıvılcım almasıyla yol ortasında alevler yükselmeye başladı. Patlama nedeniyle yolda oluşan çukur, dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin incelemelerde bulunduğu görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zeytinburnu’nda dün gece saatlerinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonrası yolda çukur oluştu. Yolda oluşan çukur, dron ile görüntülendi.

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