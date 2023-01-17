İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan oto tamirhanesinde bir araca kaynak yapıldığı sırada yere dökülen benzin alev aldı. Otomobilde başlayan yangın, tamirhaneye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan oto tamirhanesinde bir araca kaynak yapıldığı sırada yere dökülen benzin alev aldı. Otomobilde başlayan yangın, tamirhaneye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Zeytinburnu Maltepe Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirhanesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, tamirhane çalışanı dükkanın önünde bir otomobile kaynak yapıyordu. Otomobilin akaryakıt deposundan akan benzin bir anda tutuştu. Kısa sürede otomobili saran alevler tamirhaneye de sıçradı.

Alevleri gören çevre esnafı hemen yardıma koştu. Yanan otomobil ve tamirhaneye yangın tüpüyle müdahale edilse de yangını söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yaşananları anlatan Necati kaza, “Karşı komşuyuz. Geldiğimizde dükkan yanıyordu. İçinde çalışan vardı. Tüp ile söndürmeye çalışıyordu. Can kaybı yok” dedi.