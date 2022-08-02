İSTANBUL(İHA) – İstanbul Zeytinburnu’nda 17 yaşındaki kız ve 19 yaşındaki teyzesi, evden kaçtıktan sonra yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızların ailesi, yabancı uyruklu gencin kızları kaçırdığını zannederek evini bastı. Evden kaçan genç kızlar Bahçelievler’de bulunurken yanlış anlamadan dolayı ev basan aileden 2 kişi, yabancı uyruklu genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İSTANBUL(İHA) – İstanbul Zeytinburnu’nda 17 yaşındaki kız ve 19 yaşındaki teyzesi, evden kaçtıktan sonra yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızların ailesi, yabancı uyruklu gencin kızları kaçırdığını zannederek evini bastı. Evden kaçan genç kızlar Bahçelievler’de bulunurken yanlış anlamadan dolayı ev basan aileden 2 kişi, yabancı uyruklu genç tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi yaşadıkları evi terk etti. Yanlarında telefon bulunmayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızlar eve dönmeyince öfkelenen aile, yabancı uyruklu gencin kızları kaçırdığını zannederek evini basmak istedi. Kapının önüne gelen öfkeli aile, yabancı uyruklu gencin evini taşladı. Kızların evden kaçmasıyla ilgisi olmayan yabancı uyruklu genç ise eline aldığı bıçakla aileden 2 kişiyi yaraladı. Kız kaçırma iddiasından doğan yanlış anlaşılma ve 2 kişinin yaralanmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü. Mahallede yaşayanlar ve kızın akrabaları gece boyunca hastane önünde bekledi. Bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Uzun uğraşların ardından kalabalık grup dağıtıldı.

Evden kaçan iki kız ise polis ekiplerince Bahçelievler’de bulundu. Kızların ailesinden 2 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu genç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.