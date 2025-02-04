İstanbul Zeytinburnu’nda eski Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden tarafından darbedilen temizlik görevlisi Osman Amaç, o anları anlattı. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç, "Sebepsiz yere beni darbetmesi normal değil" dedi.

Olay, 22 Ocak’ta Zeytinburnu’nda Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan Yavuz Özden, camide engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeriye girdi. Birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı tekmeleyen Özden, temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç tarafından uyarıldı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Yavuz Özden, kendisini uyaran temizlik görevlisine saldırarak, onu dakikalarca yumrukladı. Amaç kendisini ayakkabı çekeceği ile savunmaya çalıştı ancak Özden, caminin içerisine soktuğu Amaç’ı yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekiler araya girerek tarafları ayırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bu arkadaşı daha önce hiç görmedim"

Saldırıya uğradığı anları anlatan Osman Amaç, "O gün Çarşamba günüydü akşam namazına 20 dakika vardı. Bu arkadaşı daha önce hiç görmedim. Bizim caminin lavabo kısımları arızalı olduğu için ben aşağıda temizlik yapıyordum. Ben temizlik yaparken aşağı bir dayı indi. Bir arkadaşın engelli WC kapısını iteklediğini söyledi. Ben de temizliği bırakıp yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda o beni ben de arkadaşı gördüm. Kendisine bu şekilde yapılmayacağını söyledim. O da ’sen haklısın ama ben yapıyordum’ dedi. Ben de şaşırdım hem mütevazi hem de bu şekilde davranıyor. Sonra yanından ayrılmam gerektiğini söyledim. Bana WC aparatının kırık olduğunu, peçeteliğin kırık olduğunu, istediği peçetenin olmadığını söyledi. Ben de bunların benim problemim olmadığını, belediyeyi arayıp söylemesini istedim" dedi.

"Bana bu şekilde davranmasının sebebini anlamak istiyorum"

Yüzünün sol tarafından yüzde elli felç geçirdiğini belirten Amaç, "Benimle bir süre bu diyalogda devam etti. Akşam ezanı okunduktan sonra namaza durdum. En az 20 dakika caminin içindeydik. Namazdan çıktıktan sonra bu şahsı karşımda gördüm. Daha önce bu adamı görmedim, tanımıyorum. Sebepsiz yere beni darbetmesi normal değil. Ben 10 gündür bu arkadaşın yakalanmasını istiyordum. Bana bu şekilde davranmasının sebebini anlamak istiyorum. Bana sebepsiz yere neden saldırdın? Ameliyat oldum yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Bir felçlik durumu var. Yüzde elli bir kayıp var. Düzelme şansı da var, düzelmeme şansı da var. Ben namazdayken o arkadaş beni dışarıda bekliyor. Ben dışarı çıktığımda bana göreceksin diyor" şeklinde konuştu.

Yavuz Özden kısa süre sonra yakalandı. Özden "Kasten Yaralama" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.