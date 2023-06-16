Zeytinburnu’nda karne sevinci Zeytinburnu Belediyesinin düzenleyeceği “Karne Şenliği” ile kutlanıyor. Ayrıca öğrenciler tüm yaz boyunca Zeytinburnu Belediyesi’nin gençlere yönelik aktivitelerinden ücretsiz yararlanma fırsatını yakalıyor.

Zeytinburnu’nda karne sevinci Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenleyeceği “Karne Şenliği” ile kutlanıyor. 18 Haziran Pazar günü Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek ve birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak etkinlikte, çocuklar ve gençler doyasıya eğlenecek. Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği şenlikte, çömlek, ipli kukla, resim, uçurtma, ahşap boya, müzik deneyim atölyeleri, formula, ralli, kano, ok atma simülasyonları ve çeşitli VR oyunları, tırmanma duvarı, trambolin, balon futbol, air hockey gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra, Kral Şakir sahne gösterisi yer alacak. Ayrıca etkinliğe katılan çocuk ve yetişkinlere çeşitli ikramlar olacak.

Yaz boyunca eğlence dolu aktivitiler öğrencileri bekliyor

Aynı zamanda Zeytinburnu’nda karneyi alan öğrenciler yaz dönemi boyunca, Zeytinburnu Belediyesi’nin; Bilim Zeytinburnu, Bilgi Evi, Buz Adası, İzci Evi, Yaz Spor Okulu, Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler.