Zeytinburnu’nda ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıyan ‘El Emeği Günleri’ büyük ilgi gördü.

Zeytinburnu’nda ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına imkan tanıyan ‘El Emeği Günleri’ büyük ilgi gördü.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı’nda organize edilen ‘El Emeği Günleri’ çerçevesinde giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme, nakış, dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk kıyafetleri, amigurumi, dokuma, ahşap boyama, cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünleri satışa sunuldu. Etkinlikte kadınların Zeytinburnu’nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olması şartı ile stantlardan ücret alınmadan satış yapılmasına izin verildi. Alana gelen çocuklar için etkinlikler de gerçekleştirilirken, proje Zeytinburnu’nda ikamet eden kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi ve kazanç sağlamaları amacıyla gerçekleştiriliyor. Pazar yerini gezen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise el emeğiyle yapılan masa örtülerini, çantaları, el örgüsü nakış gibi birçok ürünü inceleyerek satın aldı.

"Bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz"

Tüm İstanbul’u Zeytinburnu’na beklediğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Zeytinburnu El Emeği günündeyiz. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda 90 kadınımızın el emeği ürünlerinin sergilendiği bir panayır burası adeta bugün ilk günündeyiz. Cumartesi ve pazar günlerinde yani 17-18 Eylül tarihlerinde 15 Temmuz Meydanı’nda açık bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz. Gerçekten birbirinden güzel, el emeği ve göz nuru ürünler burada sergileniyor. Katılan bütün Zeytinburnulu kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Emekleri var olsun, göz nurları ziyadeleşsin. Organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hem ekonomik alanda katkı hem de sosyalleşmek adına projenin faydalı olduğunu ifade eden Hülya Özcan, “Zeytinburnu Belediyesi’nin yapmış olduğu ‘El Emeği Projesi’ için öncelikle belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarımıza teşekkürler ediyoruz. Evde yaptıklarımızı diğer arkadaşlarımız ile paylaşıp, hem eve ekonomik anlamda katkı sunmak hem de sosyalleşmek adına bu işle uğraşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlenen ‘El Emeği Günleri’ 17-18 Eylül tarihlerinde konser şöleni ile birlikte Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda devam edecek.