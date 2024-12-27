Zeytinburnu’nda kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen kadının cep telefonu çalan şüpheli vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs kaldırımda cep telefonu ile konuşarak yürüyen kadını bir süre takip etti. Ardından kadının cep telefonunu alarak hızla uzaklaşmaya başladı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar şüpheli şahsı kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalama sonucu yakalanan şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin çaldığı telefon kadına teslim edilirken olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.