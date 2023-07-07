İstanbul Zeytinburnu’nda 4 katlı iş merkezinin çatısından düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Metin Bağcı, kendisinin de çalıştığı 4 katlı iş merkezinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bağcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bağcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağcı’dan geriye olay yerinde düşen cep telefonu ve gözlüğü kaldı. İş merkezi çalışanları olayın şokunu yaşadı. Bağcı’nın kimseyle bir problemi olmadığı ifade eden arkadaşları, bilinen bir borcu bulunmadığı ifade etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.