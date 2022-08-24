İstanbul Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın birinci katına tırmanan şüpheli, evden hırsızlık yaptıktan sonra çaldıklarını bir çantayla beraber sokakta bekleyen arkadaşına attı. Metrelerce tırmanarak girdiği evden beton zemine atlayarak olay yerinden kaçan şüphelinin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın birinci katına tırmanan şüpheli, evden hırsızlık yaptıktan sonra çaldıklarını bir çantayla beraber sokakta bekleyen arkadaşına attı. Metrelerce tırmanarak girdiği evden beton zemine atlayarak olay yerinden kaçan şüphelinin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 117. Sokakta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 şüpheli daha önceden belirledikleri bir binanın önüne geldi. Şüphelilerden biri 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girmek için zemin katın korkuluklarına tırmandı. Birinci kattaki daireye girmeyi başaran şüpheli içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çantanın içine koyarak sokakta bekleyen diğer arkadaşına attı. Evin içindeki şüpheli, metrelerce yükseklikten beton zemine atladı. Şüpheliler çaldığı malzemelerle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin eve tırmandığı anlar kamerada

Hırsızlık anları, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden biri binanın birinci katına tırmanarak içeri giriyor. Bir süre sonra çaldığı malzemeleri bir çantayla beraber aşağıda bekleyen şüpheliye atıyor. Şüpheli daha sonra camdan atlayarak onu bekleyen arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.