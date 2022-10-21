Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 40 adreste yaptığı “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda, 350 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemi yapılırken, mülk sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 40 adreste yaptığı “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda, 350 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemi yapılırken, mülk sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zeytinburnu’nda toplu kalım ve günübirlik pansiyonlarda ikamet eden kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 40 adresteki 32 daireye işlem yapıldı. 4 gün devam eden operasyon sonucunda 32 adreste yabancı uyruklu kişilerin günübirlik kaldığı tespit edildi. İkamet izni olmayan 350 yabancı uyruklu kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, günübirlik pansiyon faaliyetlerinde bulunan 32 daire de mühürlendi. Mülk sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.