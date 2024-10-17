Zeytinburnu’nda başarılı olan 4. ve 5. sınıf öğrencilerine Z Akademi’nin verdiği doğa bilimleri, teknoloji, tasarım ve matematik ders ve atölyeleriyle geleceğin mühendisleri yetişmeye devam ediyor.

Zeytinburnu’nda 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden başarı ortalamaları yüksek ve yetenekli öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından belirlenmesinin ardından Bilim Zeytinburnu Z Akademi çatısı altında toplanıyor. Zeytinburnu Belediyesi öğrencilere doğa bilimleri, teknoloji, tasarım ve matematik olmak üzere 4 farklı branşta özel eğitimler vererek, geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. 4 dönemdir devam eden ve yaklaşık 747 saat eğitimin verildiği Z Akademi’den şimdiye kadar 8 bin 566 öğrenci yararlanma imkanı buldu.

8 ay süren eğlenceli ve öğretici bir eğitim maratonu

Z Akademi’de verilen eğitim atölyelerinde öğrencilerin deneyerek, uygulayarak yeniden kendilerini keşfetmeleri sağlanıyor. 2021 yılından bu yana devam eden Z Akademi’de yaklaşık 32 hafta süren uzun bir eğitim maratonu var. Eğitimlerin birbiriyle bağlantısı bir bütünleşik oluşturduğu için uzun süreli eğitimlerin daha çok kazanımı olduğu tecrübe edildiği için akademi eğitimlerinin 8 ay sürmesi eğitmenler tarafından da desteklendi. Kendi kendine öğrenebilen, iş birliği içerisinde çalışabilen, üretken ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bir nesil oluşturmak amacıyla hazırlanan eğitim müfredatı, bu meyanda, farklı alanları öğrenciye tanıtmak üzere söyleşiler, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenleyerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyor.