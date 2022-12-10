Zeytinburnu’nda belediye tarafından mühürlenen binaya hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri hırsızın elinden aldığı bıçakla hırsızı bıçakladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’nda belediye tarafından mühürlenen binaya hırsızlık amacıyla giren bir şüpheli kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri hırsızın elinden aldığı bıçakla hırsızı bıçakladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, düzensiz göçmenlere yapılan operasyonların ardından bir bina komple boşaltıldı. Kimsenin yaşamadığı bina, belediye ekipleri tarafından geçici süreliğine mühürlendi. Bunu fırsat bilen şüpheliler, binanın mührünü kırarak içerideki eşyaları çalmaya başladı. Son olayda binadan eşya çalan bir şüpheli kaçmaya çalışırken vatandaşlara yakalandı. Şüpheli, kendisini dövmeye başlayan vatandaşlara bıçak çekti. Vatandaşlardan biri hırsızın elindeki bıçağı alarak şüpheliyi yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin sağlık durumu bilinmezken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Buraya giren çıkan belli değil”

Televizyonunun anteni çalınan Mustafa Atik, “Biz bu binadan çok sıkıldık. 100-150 tane mülteci bu binada kalıyor. Bütün çöplerini arka tarafa atıyorlar. Kokudan duramıyoruz. Belediyemiz ilgileniyor, mühürlüyor. Tekrar mührü söküyorlar. Buraya giren çıkan belli değil. Uyuşturucu var. Benim televizyonumun antenini çaldılar” dedi.

“Burayı mesken edindiler”

Yaşananları anlatan Zeki Saray, “Burası daha önce bina sakinleri tarafından mültecilere kiralandı. Devletin aldığı kararla mülteciler ülke dışına gönderilmesi için baskın düzenlenmişti. Kaçanlar kaçtı, kaçamayanlarda sınır dışı edildi. Bunu fırsat bilen uyuşturucu madde kullanıcıları burayı mesken edindiler. İki ay önce gündüz öğle saatlerinde evime hırsız girdi. Olaylar ondan sonra belli bir noktaya geldi. Burada yaşayan mahalle sakinleri olarak Zeytinburnu Belediyesi’nde, emniyette kayıtlarımız duruyor. Bunun bir an evvel çözüme kavuşulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendimizi savunmak amaçlı tedbirler alıyoruz”

Binanın içinde 5 kişi yakaladıklarını söyleyen Saray, “Yakaladığımız 4 erkek 1 kadını çok uygunsuz bir pozisyonda yakaladık. Yan taraftaki pencereden çok uygunsuz bir biçimde yakaladık. Emniyet güçlerimiz olaya müdahale etti. Belediye tarafından burası mühürlendi. Biz evimizde beyzbol sopası, bıçak ile kendimizi savunmak amaçlı tedbirler alıyoruz. Uykumuz haram oldu. En son dövülen kişi hırsızlık yapıyordu. Burada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile polis ekipleri içeri girdi. Kaçan mültecilerin kalan eşyaları çaldılar. Oraya bitirip yan binalara sirayet ettiler. Binada ilk bize sirayet ettiler. Biz de ondan dolayı teyakkuz halindeyiz. Belediye yetkilileri bunu duysunlar, bir hal çaresine baksınlar” dedi.