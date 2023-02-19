Zeytinburnu’nda yük boşaltma bahanesiyle ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı. Araç sürücüsüne toplamda bin 823 TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Zeytinburnu’nda yük boşaltma bahanesiyle ambulansa yol vermeyen şahıs yakalandı. Araç sürücüsüne toplamda bin 823 TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Zeytinburnu’nda hasta almaya giderken ilçedeki bir sokağa giren ambulans şoförü, yolun ortasında park edilen aracı fark etmiş ve uzun bir süre siren çalmıştı. Siren çalan ambulansı uzun süre umursamayan şahıslar, yük boşaltma gerekçesiyle işlerine devam etmişti. 17 Şubat’ta meydana gelen bu olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. L.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edilen sürücü şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan L.Ü.’ye toplamda bin 823 TL idari para cezası uygulandı. O anlar kameraya yansıdı.