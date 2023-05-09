Zeytinburnu’nda 34 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Taşocağı G2. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Reşit B.’den bir süredir haber alamayan ailesi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Kapının açılması ile polis ekipleri Reşit B’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Reşit B’nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.