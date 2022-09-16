Zeytinburnu Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte ortaklaşa düzenlediği “Kırtasiye Yardımı” projesi çerçevesinde Zeytinburnu’nda eğitim gören 17 bin ilkokul öğrencisine 200 TL değerinde hediye çeki dağıtıldı. Yaklaşık 4 günde 14 ilkokulda dağıtımı tamamlanan çekler, Zeytinburnu sınırları içerisinde hizmet sunan 28 kırtasiyede kullanılabiliyor.

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki 17 bin ilkokul öğrencisine 200 TL’lik kırtasiye yardımı çeki dağıttı.

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