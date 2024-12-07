Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışması’nı kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Fotoğrafçılara toplam 420 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen ‘Fotoğraf Yarışması’nın kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 14. Fotoğraf Yarışması ödül törenine, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve fotoğrafçılar katıldı. Törende, dereceye girenlere toplam 420 bin lira para ödülü dağıtıldı. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ ve ‘Dron’ olmak üzere 3 kategoride eserler katıldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 14. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda ise ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Mustafa Yılmaz yer aldı. Seçici kurul, yarışmaya katılan toplam 2 bin 125 fotoğraf inceledi. Öte yandan, dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

“Sanat, dünyayı güzelleştirir, sanat bizi değiştirir”

Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Fotoğraf yarışmamız 14’üncü yaşını doldurmuş bulunuyor. Başından itibaren bir kardeşiniz olarak fotoğraf yarışmasının geldiği bu noktayı memnuniyetle izliyorum. Sanat, dünyayı güzelleştirir, sanat bizi değiştirir. Hayata, dünyaya başka türlü bakmamızı sağlar. Mesele Zeytinburnu ve fotoğraf olduğunda iyi bir mercekten iyi bir gözle Zeytinburnu’na bakma imkanı doğar. Her fotoğraf yarışması ve ödül törenine geldiğimizde Zeytinburnu’muzun güzel bir iyi bir gözle çekilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

“Gerçekten farklı bir bakış açısı”

Fotoğraf çekmenin farklı bir bakış açısı olduğunu söyleyen Kaymakam Adem Uslu ise, “Gerçekten farklı bir bakış açısı. Gerçekten kullanılan çok özel bir fotoğraf ve sanatçı tekniğiyle bizim çıplak gözle baktığımızda çokta özellikler, gördüğümüz ya da göremediğimiz fotoğraf sanatçısı dokunuşuyla bambaşka bir boyuta taşındı. Aslında o fotoğrafı çekilen nesnenin, eserin, binanın, parkın, meydanın bambaşka bir boyutu olduğunu fotoğraf sanatçılarımız bize gösteriyor” şeklinde konuştu.