Zeytinburnu’nda 3 şüpheli önce bir aracı daha sonra cam girdikleri bir işyerinden 120 bin lira değerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Bununla yetinmeyen hırsızlar ise girdikleri iş yeri sahibinin gözlüğünü de çaldı. Gözlüğün çalındığı anlarda şüphelilerden birinin diğerine "Cebine ne sakladın" diye sorduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu’nda 3 şüpheli önce bir aracı daha sonra cam girdikleri bir işyerinden 120 bin lira değerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Bununla yetinmeyen hırsızlar ise girdikleri iş yeri sahibinin gözlüğünü de çaldı. Gözlüğün çalındığı anlarda şüphelilerden birinin diğerine "Cebine ne sakladın" diye sorduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendilerine ait olduğu öğrenilen araçla sokağa gelen 3 şüpheli, sokak üzerinde bulunan park halindeki bir aracı gözlerine kestirdi. Araçtan yaptıkları hırsızlık sonrası aldıkları malzemeler ile oradan uzaklaşan şüpheliler bir süre sonra olay yerine tekrar geldi. Sokak üzerindeki bir iş yerinenin kepengini kırarak içeriye giren hırsızlar iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen gözlüğü çaldı.

‘Cebine ne sakladın tartışması’ güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlar dükkan içinde bulunan malzemeleri çaldıktan sonra masanın üzerinde duran ve iş yeri sahibine ait olan gözlüklerini çaldı. Dükkanda bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin diğerine "Cebine ne sakladın?" diye sorduğu görüldü.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından polise ihbarda bulunan iş yeri ve araç sahibi şüphelilerin yakalanmasını istedi.

“Aracın içindeki malzemeleri çalmışlar”

Aracından soygun gerçekleştiğini söyleyen Ahmet Baş, “Sabaha karşı 3 kişi gelmişler. 2 kişi 1’i de gözcü. Kırmızı bir araçla gelmişler, güvenlik kameralarına olay yansıdı. Ama net olarak belli değil aracın plakası. Sonra komşunun dükkanına girmişler, komşunun dükkanından hırsızlık yapmışlar, benim malzemelere maddi hasar vermişler. Aracın anahtar yerine bir aparat takıp oraya hasar vermişler. Oraya anahtar girmiyor. Aracın içindeki malzemeleri çalmışlar” dedi.

“Onun ekipmanları benim ekipmanlarımdan daha pahalı”

Komşusunun ekipmanlarının daha pahalı olduğunu söyleyen Baş, “Benim araçtan iki tane takım çantamı çalmışlar, delici ve kırıcıyı çalmışlar, yıkama makinesini çalmışlar. Klima ile ilgili malzemeler vardı onları çalmışlar. 40 bin liraya yakın zarar vermişler. Komşuya daha fazla zarar vermişler. Onun ekipmanları benim ekipmanlarımdan daha pahalı. Alıp götürmüşler” şeklinde konuştu.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.