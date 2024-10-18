Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 10. Öykü Yarışması için başvurular başladı.

Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden ‘10. Öykü Yarışması’ için başvurular başladı. Dilin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmenin yanı sıra öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmanın da amaçlandığı yarışmanın finalinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından kazananlara toplam 510 bin TL para ödülü dağıtılacak. Zeytinburnu’nda, pek çok kültürel faaliyette bulunan Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi ‘Öykü Yarışması’ ile genç yazarların ortaya çıkmasına da vesile olmaya devam ediyor.

Yazar adayı gençlere potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatı

4. sınıftan itibaren lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin başvuru yapabileceği yarışma için Zeytinburnu’nda ikamet etme, okuma, çalışma veya Bilgi Evleri ile Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ne üye olma şartı bulunuyor. Katılımın şahsen yapıldığı Öykü Yarışması’nın konusu ise ‘serbest’ olarak belirlendi. Her katılımcının yarışmaya en fazla 2 öykü ile başvuruda bulunabileceği eserlerin son teslim tarihi ise 28 Aralık olduğu öğrenildi.

Dereceye girenlere para ödülü ve aileleriyle birlikte ‘Çanakkale doğa ve tarih kampı’ tatili

1 Şubat’ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımı ile gerçekleşecek ödül töreninde birincilere 40 bin, ikincilere 30 bin, üçüncülere 20 bin TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek. Her kategoriden seçici kurul tarafından seçilen beş eser sahibi ise teşvik olarak 7 bin 500 TL almaya hak kazanacak.