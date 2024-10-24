Tıbbi Aromatik Bitkiler "Arge-Endüstri" ekosistemindeki potansiyel işbirliklerini hızlandırarak değere dönüştürmek amacıyla 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen BIOEXPO TAB’24 etkinliklerine Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de katılacak.

Türkiye’nin kozmetik, ilaç ve gıda takviyeleri sektörlerinde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü destekleyen etkinliklerde sempozyum, seminer, atölye ve proje yarışması, poster sergisi düzenlenecek. BIOEXPO TAB’24 Ekosistem buluşmaları ile ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar, girişimciler, startuplar ve lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerinin yenilikçi çözümler geliştirmeleri teşvik edilecek ve bu çözümler, farklı sektörlerin temsilcileri, kamu kurumları ve diğer ilgili aktörlerle buluşturularak işbirliklerinin tetiklenmesi sağlanacak.

“Tıbbi bitkilerin ve tıbbi bitki bahçelerinin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz”

Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi olarak Bio Expo Yaşam Bilimleri Fuarında “Bir Tıbbi Bitki Bahçesi Kurmak” konulu 6 aşamalı bir eğitmen eğitimi düzenleyeceğiz. Bu eğitimlerle hedeflenen tıbbi bitkilerin ve tıbbi bitki bahçelerinin farkındalığını artırmak, önemini dinleyicilere iletebilmek. İlgilenenleri 23-25 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezine bekliyoruz” dedi.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ekibi Dr. Murat Dinçer Çekin, Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, Dr. Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, Bahçe Ziraati Teknikeri Mehmet Ali Altıokka, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç Organik Tarım Teknikeri Emrah Kurtoğlu “Bir Tıbbi Bitki Bahçesi Kurmak” konusunu ele alacak. 25 Ekim Cuma günü saat 11.00 - 16.40 arası gerçekleştirilecek katılım sertifikalı sempozyuma ön kayıt zorunluluğu bulunuyor.