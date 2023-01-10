Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat ve yeni inşa edilen sosyal tesisin 3 bin 500 metrekarelik çevre düzenleme projesine ek olarak 3 bin 300 metrekarelik otopark inşası da eklendi. Tamamlandığında 117 araçlık bir alana sahip olacak otopark ücretsiz olarak hizmet verecek.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat ve yeni inşa edilen sosyal tesisin 3 bin 500 metrekarelik çevre düzenleme projesine ek olarak 3 bin 300 metrekarelik otopark inşası da eklendi. Tamamlandığında 117 araçlık bir alana sahip olacak otopark ücretsiz olarak hizmet verecek.

Zeytinburnu Belediyesi, Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yanında yer 3 bin 300 metrekare alana 117 araçlık ücretsiz otopark inşa ediyor. Halihazırda devam eden 3 bin 500 metrekarelik Mozaik Müzesi ve deniz manzaralı sosyal tesis dönüşüm projesine komşu olan otopark tamamlandığında ücretsiz olarak hizmet verecek. Sosyal tesis ve otopark alanının işletmesi Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılacak.

117 araçlık ücretsiz otopark

Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yan tarafında daha önce özel sektör tarafından işletilen otoparkın mülkiyetinin Zeytinburnu Belediyesi’ne geçtiği bilgisini veren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yeni inşa edeceğimiz ve 3 bin 300 metrekareden oluşacak otoparkta; 5 adet engelli olmak üzere 117 araçlık park alanı olacak. Belediyemiz tarafından ücretsiz işletilecek otoparkta gece araç bırakılmayacak. Sadece müze, sergi, nikâh salonu, kütüphane ve sosyal tesis kullanıcılarına hizmet verecek” dedi.

“Tesisin işletmesi Zeytinburnu Belediyesi’nde olacak”

Kazlıçeşme Sanat içinde yer alan Zeytinburnu Mozaik Müzesi’nin hemen yanında 3 kat olarak inşa edilen sosyal tesisi hakkında da güncel bilgiler veren Başkan Arısoy, Tesisin tamamen yeme içme odaklı bir mekân olarak tasarlandığını, diğer sosyal tesislerde olduğu gibi bu tesisi de Zeytinburnu Belediyesi’nin işleteceğini belirtti. Başkan Arısoy,”3 katlı sosyal tesis; kafeterya, restoran, açık teras, bahçe ve etkinlik alanlarından oluşacak. Projenin kurgusu; İstanbul’da sur dışında bilinen en büyük zemin mozaiği olan Kazlıçeşme Mozaikleri’nden yola çıkılarak renk, doku ve desen tipolojilerinden oluşturuldu. Tüm çalışmalar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapılıyor” açıklamasında bulundu.

“Zeytinburnu’na yeni bir kültür lokasyonu kazandırıyoruz”

Mozaik Müzesinin de inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Arısoy, “İnşallah iyi bir açılışla hepsini birlikte hizmete açacağız.” temennisinde bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Mozaik Müzesi çalışmaları sırasında restorasyon ve konservasyon işlemleri için kaldırılan mozaik yapısının alt seviyelerinde içerisinde 2 kişinin gömülü olduğu bir lahit bulunmuştu. Bu lahitlerin yapılan karbon testleriyle bin 700 yaşında olduğu tespit edildi. Burası gerçekten İstanbul ve Zeytinburnu için yeni bir değer. Zeminin yaklaşık 1,5 metre aşağısında olan mozaiklerin daha da altında olan lahdi kurul kararıyla gerekli düzenlemeleri yaparak görülebilir bir alana çekiyoruz. Zeytinburnu’muz yeni ve çok önemli bir kültür varlığına daha ev sahipliği yapıyor.”