Zeytinburnu Belediyesi, üniversiteye ilk defa kayıt olan gençlere 3 bin liralık başarı ödülü veriyor. Üniversite kayıt döneminin başlamasından bu yana müracaat eden yaklaşık bin öğrenci başarı ödülünü almaya hak kazandı.

Zeytinburnu Belediyesi, üniversiteye ilk defa kayıt olan gençlere 3 bin liralık başarı ödülü veriyor. Üniversite kayıt döneminin başlamasından bu yana müracaat eden yaklaşık bin öğrenci başarı ödülünü almaya hak kazandı.

Zeytinburnu Belediyesi, üniversiteye ilk defa kayıt olan 1999 yılı ve sonraki doğumlu gençlere 3 bin liralık başarı ödülü veriyor. Şu ana kadar müracaatta bulunan yaklaşık bin kişiye başarı ödülü verildi. Belediyenin başvuru yapacak kişiler için şartları ise son 1 yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmesi, 1999 ve sonrası doğumlu olması, 4 yıllık devlet üniversitesi veya özel üniversiteye yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşecek olması şeklinde açıklandı. Başvurular 31 Ağustos’a kadar alınacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrencilere destek olmak amacıyla başarı ödülü verdiklerini söyleyerek, "Zeytinburnu’nda oturan, 4 yıllık devlet üniversitesine yerleşen veya bir özel üniversiteye tam burslu olarak yerleşen öğrencilerimize başarı ödülü olarak 3 bin lira veriyoruz. Müracaatlarımız sürüyor. Hafta sonuna kadar devam edecek. Bu zamana kadar bin kişiye yaklaştı başvurular. Maksadımız bu kriterlerde olan öğrencilerimize küçük bir destek olmak. İnşallah verimli olacağını düşünüyoruz. Biz gençlerimizle ilgili çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Zeytinburnu Belediyemizin ağır işlerinden, önemli işlerinden birisi her yaş grubundan gençlerimize destek vermek" şeklinde konuştu.

"İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazandım"

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanan 19 yaşındaki Havva Fidan, "Ben de Zeytinburnu’nda oturuyorum. Belediyenin bize başarı olarak verdiği 3 bin liralık burs var. Bunun için de çok mutluyuz gerçekten. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Aynı zamanda eksikliklerimizi veya eğitim konusunda destekleyecek bir burs bu" ifadelerini kullandı.

Emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen 18 yaşındaki Feyza Küçük, "Zeytinburnu’nda oturuyorum. İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazandım. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu yüzden burs verdiler. O yüzden çok mutluyum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Öğrenciler zaten zor durumda, bu dönemde bu ödül çok iyi geldi. Hem üniversite kazandığım için hem başarımın bu şekilde ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti" dedi.