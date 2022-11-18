Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede bulunan 21 lisede üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 gence canlı dershane ve 13 yayınevinden derlenen 350 bin adetlik soru bankası ile ücretsiz hizmet verdi.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede bulunan 21 lisede üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 gence canlı dershane ve 13 yayınevinden derlenen 350 bin adetlik soru bankası ile ücretsiz hizmet verdi.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 21 lisede üniversiteye hazırlanan 2 bin 575 gence Pakodemy platformu üzerinden canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşan 350 bin soru bankası eğitimini ücretsiz olarak verdi. Zeytinburnu Belediyesi, böylelikle üniversiteye hazırlanan gençlerin ailelerine de ekonomik olarak eğitim desteği vermiş oldu. Yapılan araştırmalara göre ortalama 10 ile 20 arasında test kitabı alan lise son sınıf öğrencileri, yaklaşık 3 bin TL civarında test kitaplarına para harcıyor. Ayrıca dershaneye gidecek öğrencilerin ailelerinin en az 15 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesinin sunduğu bu destekle gençler sınava daha verimli çalışarak, ailelerinin bütçelerini zorlamamış oluyor.

21 lisede yaklaşık 2 bin 575 lise son sınıf öğrencisine ulaşan ZEYGEM ekipleri, okulları tek tek dolaşarak öğrencilerle görüştüler. Öğrenciler Zeytinburnu Belediyesi’nin sunduğu platformdan eğitim döneminin ilk gününden itibaren faydalanmaya başladı.