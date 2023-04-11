Vatandaşların geriye dönük birikmiş vergi borçlarında yüzde 90’a varan faiz indirimleri uygulayan Zeytinburnu Belediyesi, ödemelerde de taksit imkanı sunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi birikmiş vergi borcu olan vatandaşlara yapılandırma çağrısında bulunuyor. Belediyeye ait geçmiş vergi borçlarında yüzde 90’a varan faiz indirimleri uygulanırken, ödemelere taksit seçeneği imkanı da sunuluyor. Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan çağrıda faiz indirimli ödeme fırsatından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.