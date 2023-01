Başta edebiyat olmak üzere bilimin her dalına emek veren ve edebiyat dünyasının abidevi şahsiyetlerinden Mehmet Kaplan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrenciliğini yapmış Prof. Dr. Orhan Okay’ın yaşamı ve edebi dünyasından bilinmeyenlerin kaleme alındığı "Bir Başka Hoca: Orhan Okay Kitabı", Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Akademisyen, kültür adamı, edebiyat tarihçisi Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın hayatı, vefatının 5’inci yılında Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. "Bir Başka Hoca: Orhan Okay Kitabı" adlı eserde, onu seven ve yakından tanıyan, yüz yüze ya da eserleri vasıtasıyla teşrik-i mesaide bulunmuş sanatçı ve akademisyenler Prof. Dr. Orhan Okay Hoca’yı anlattı. Bilimin her dalında emek vermiş, öğrenci olmuş, öğrenciler yetiştirmiş, eserler vermiş hocalardan olan Prof. Dr. Okay; edebiyat tarihimizin iki abidevi şahsiyeti Mehmet Kaplan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrenciliğini yapmış ve edebiyat dünyasında elli yılı aşan düşünme, öğretme, yazma serüveniyle ön plana çıkan bir isimdi.

Özellikle Tanzimat sonrası şiir alanında bugün hala ders olarak okutulan eserlere imza atmış olan usta ismi, "Bir Başka Hoca: Orhan Okay Kitabı"nda; Nazan Bekiroğlu, İnci Enginün, Murat Gülsoy, Necmettin Turinay, Turgay Anar, Nâzım Hikmet Polat, Ali Şükrü Çoruk, Mustafa Balcı, Ali Ayçil, Muhsin Macit, Necip Tosun, Mustafa Kirenci, Mustafa İsen, Abdullah Uçman, Yılmaz Daşçıoğlu, Halil Solak, Alim Kahraman, Beşir Ayvazoğlu, Hüseyin Yorulmaz, Mehmet Doğan, İsmail Bingöl ve Mehmet Nuri Yardım gibi isimler yazılarıyla anlatıyor.