Bu yıl 39’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na 136 basılı eserle birlikte katılan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları standına genç ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 39’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na 136 basılı eserle birlikte katılan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları standına genç ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Tüyap’ta 39’uncusu düzenlenen ve 11 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek olan ‘Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na, kütüphanesinde bulunan 136 basılı eserle birlikte katılan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’na genç ve çocuklardan yoğun ilgi var. Şehrin ve yerelin hafızasını canlandıran yayınlarıyla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç kitapseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Geçmişten günümüze birçok eseri kitap dünyasına kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ilk eseri olan “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eseriyle yerelden genele okuyucuyla arasında bir köprü kurmayı başarmış durumda.

En iyi kamu yayıncısı

19 sene önce “Surların Öte Yanı Zeytinburnu” adlı eserle kamu yayıncılığına ilk adımı atan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları; Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa, Bir Aydın Üç Dönem Kemal Tahir Kitabı, Hatırlayıp Yeniden Bulmak Tarık Buğra Kitabı, Türk Düşüncesinin Dinamikleri Kurtuluş Kayalı, Doğu Batı Medeniyetleri Teoman Durali, Z Kültür Sanat Dergileri gibi 136 eserden oluşan basılı yayınla görücüye çıkıyor. 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da en iyi kamu yayıncısı seçilen Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nı İstanbul Tüyap Fuar Merkezi 10’uncu salon, 10004 numaralı stantta, 11 Aralık’a kadar; hafta içi 10.00 - 19.00, hafta sonu 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.