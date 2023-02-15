Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi AFAD Kentsel Arama Kurtarma Ekibi, çalışmalarını tamamlamasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç ile beraber bölgeden İstanbul’a döndü.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi AFAD Kentsel Arama Kurtarma Ekibi, çalışmalarını tamamlamasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç ile beraber bölgeden İstanbul’a döndü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin hemen ardından, felaketten büyük ölçüde etkilenen Gaziantep Nurdağı ve Hatay’a yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi AFAD Kentsel Arama Kurtarma Ekibi, bölgede arama kurtarma personelleriyle çalışmalara destek verdi. Belediyeye bağlı olan AFAD Kentsel Arama Kurtarma Ekibi, Gaziantep Nurdağı’daki çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul’a geldi.

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, ‘’Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli ve çevre illerin de yoğun hasara neden olan deprem haberini alır almaz ekibimizle birlikte AFAD koordinesinde yola çıktık. Sabah 08.00 itibariyle arama kurtarma ekibimiz, mobil mutfak tırımız ve diğer arkadaşlar ile hep birlikte yola çıktık, tabii büyük bir yıkım. AFAD bizi direkt Gaziantep’in Nurdağı ilçesine yönlendirdi. Ekibimiz o günden itibaren orada arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Biz de belediye olarak buradan her türlü desteği vermeye gayret ettik. Arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde o bölgede çalışmalarına AFAD koordinesinde devam ettiler” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi AFAD Kentsel Arama Kurtarma Ekibi’nin lideri Şakir Ali Okuyucu deprem meydana geldikten sonra afet yönetim merkezi üzerinden AFAD ile koordine halline geldiklerini kaydetti. Arama kurtarma çalışmalarında fiili olarak 2 enkazda 12 kişiyi canlı olarak enkaz altından kurtardıklarını söyleyen Okuyucu, "15 binada sismik arama tarama faaliyetleri gerçekleştirerek diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışmalar icra ettik. Faaliyetlerimizin yanı sıra belediyemizin bölgede başlattığı iyileştirme faaliyetlerinde de diğer arkadaşlarımız seve seve gönüllü olarak yer aldılar. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.

“157’nci saatte Semih Ege’yi çıkardık, bunlar tarif edilemez mutluluk”

Depremi duyar duymaz ekip olarak İstanbul Havalimanı’ndan direkt Gaziantep’e gittiklerini söyleyen arama kurtarma ekibi üyesi Kazım Kardaş, "Gaziantep’e gelir gelmez kriz merkezine gittik. Kriz merkezi de Nur Dağı’nda ekip olmadığını söyleyip bizi Nur Dağı’na yönlendirdi. Ekipmanlarımızı ilk günün ardından teslim aldıktan sonra çalıştığımız apartmana geri döndük. Apartmanın arka tarafından yaptığımız kamera ve sismik aramayla bir teyze ve iki kız çıkardık” açıklamasında bulundu.

Son olarak aynı apartmanın ön tarafında yaptıkları çalışmalarda Umut Efe’yi ve İsmail’i çıkardıklarını belirten Kardaş, 157’nci saatte de Semih Ege’yi çıkardıklarını vurguladı ve bunların tarif edilemez mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.