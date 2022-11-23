İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Zeytinburnu açıkları çamura bulandı. Geniş bir alanda etkili olan renk değişikliğinin havadan çekilen görüntüsü ilginç manzaralar oluşmasına neden oldu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Zeytinburnu açıkları çamura bulandı. Geniş bir alanda etkili olan renk değişikliğinin havadan çekilen görüntüsü ilginç manzaralar oluşmasına neden oldu.

Kuvvetli lodos ardından sağanak yağış ile birlikte Zeytinburnu sahillerinde meydana gelen renk değişikliği havadan görüntülendi. Zeytinburnu açıklarından Bakırköy’e kadar etkili olan renk değişikliği bazı bölgelerde daha koyu bazı bölgelerde çok daha açık tonlarda olduğu görüldü. Gemilerin geçtiği güzergahlarda denizde uzun bir süre çizgi halinde gözükmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Kilometrelerce alanda etkili olan renk değişikliğinin boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.