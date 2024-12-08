İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi iş birliği ile bu yıl ilki düzenlenen Urla Zeytin ve Sanat Festivali, zeytine gönül verenlerin buluşma noktası oldu. Festivalin açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin cenneti Urla’nın değerlerini korumanın ve sahip çıkmanın önemine değinerek, önümüzdeki yıllarda festivalin daha etkin hale gelmesi için gereken tüm desteği vereceklerini söyledi. Büyük ilgi gören festival kapsamında zeytinyağı tadımları, panel, çocuk atölyeleri, müze gezileri, zeytin sıkımı gibi etkinlikler düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi iş birliği ile Köstem Zeytinyağ Müzesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Urla Zeytin ve Sanat Festivali’nin açılışını yaptı. Açılışa Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan siyasi partilerin, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“İzmir’in değerini bilenlerin çizgisindeyiz”

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Üzerinde yaşadığımız bu kadim kültür çok değerli. Bizim için birlik, beraberlik, ortak duyguda buluşmak en değerlisi. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmek, korumaya çalışmak, bir çizgide yürümek önemli. Bu çizgi, İzmir’in değerini bilenlerin çizgisi” dedi. 2004-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu’na da konuşmasında teşekkür eden Başkan Tugay, “Sayın Aziz Kocaoğlu şehrimize verdiği 15 yıllık hizmet süresince İzmir’i ve değerlerini koruyan ve İzmir Modeli’nin ortaya çıkmasını sağlayan, yaptığı çalışmalarla hepimize yol açan ve bugün o yolda yürümenin onurunu bizlere sağlayan kişidir. Sağ olun Aziz Başkan’ım” diye konuştu.

“Bu festivalin daha etkin olması için bütün gücümle katkı vereceğim”

Urla’nın doğası, tarihi, toprağı, denizi, zeytini ve üzümü ile ülkenin cenneti olduğunun altını çizen Başkan Tugay, burada yaşayan herkesin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini aktardı. Urla’nın değeri olan zeytini sanatla bir araya getiren festivalin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, “Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha etkin, başarılı hale getirmek hepimizin boynunun borcu olsun. Ben de bütün gücümle katkı vermeye devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

“Çok çalışıyoruz”

İzmir’in siyaseten hedef alındığına da değinen Başkan Tugay, “Dünya cenneti İzmir’i korumak için çaba gösteren insanlar hiçbir şekilde hak etmediği iftiralara maruz kalıyor. İzmirlilere ricamdır; lütfen hiçbir zaman hiçbir şekilde başınızı öne eğmeyiniz. İzmir kötüye gidecek diye düşünmeyin. Biz buradayız. Çok çalışıyoruz. İzmir’i, Türkiye’de de dünyada da layıkıyla temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizlere güç katan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz festivalde geçmişin bilgelik dolu mirasını geleceğin enerjisiyle buluşturduklarını söyledi. Balkan, “Zeytin ağacı; kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanan bir yaşam öğretisidir. Tıpkı bir baba gibi kök saldığı topraklara güven verir. Ailesine rehberlik eden bir baba gibi, zeytin ağacı da nesilden nesillere uzanan bilgeliğiyle bizlere yol gösterir. Belediye olarak, tarım arazilerimizi, zeytinliklerimizi ve bu toprakların bereketini geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İmar yasalarının bize tanıdığı yetkileri, doğayı korumak ve tarımsal üretimi desteklemek için kullanacağız. Bu festivalde olduğu gibi her daim destekleriyle bizlere güç katan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ım Cemil Tugay’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Zeytinin ana vatanı sayılacak bir yerdeyiz”

Festivale ev sahipliği yapan Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem Urla’nın zengin tarihinden örnekler verdi. Köstem zeytin coğrafyasının korunması gerektiğini aktarırken, “Zeytinin ana vatanı sayılabilecek bir yerde bulunuyoruz. Bugün burada bu festivali yapıyorsak Klazomenai kazılarının büyük emeği var. Umarım bu etkinlikler Urla’daki kadim vadilerin korunmasında faydalı olur” dedi.

Ölümsüz ağacın izinde

Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise, “Bugün burada kutsallığı, bolluğu, refahı, bilgeliği ve zeytini konuşmak için toplandık. Zeytin ağacı mitolojide ölümsüz ağaçtır. Zeytin ve zeytinyağı sadece bir gıda ürünü değil sağlıklı bir yaşam ve Ege’nin bereketli topraklarının ürünü olarak görülür” açıklamasında bulundu.

Panel, zeytin sıkımı ve atölyeler

Açılış konuşmalarının ardından Zeytinyağı Uzmanı Ümmühan Tibet tadım sunumunda bulundu. Başkan Tugay festival kapsamında düzenlenen çocuk atölyesine katıldı, müze ve fotoğraf sergisini gezdi. Program “Urla’da Zeytinin ve Zeytinyağının Marka Değerini Arttırmanın Önemi”, zeytinyağı tadımı, “Bir Fonksiyonel Besin: Zeytin ve Zeytinyağı” konulu söyleşi, zeytin sıkımı ve sabun yapımı anlatımı ile devam etti.