Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir şahsa ait bahçeden 60 kilogram zeytin ve bir adet akü çalan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir şahsa ait bahçeden 60 kilogram zeytin ve bir adet akü çalan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi’nde H.Ö. isimli şahsa ait zeytin bahçesinden zeytin ve 1 adet akü çalınması olayı sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri sevk edildi. Asayiş ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Y. isimli şahıs suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın çalmış olduğu yaklaşık 60 kilogram zeytin ve akü sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.