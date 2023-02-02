Aydın’ın Didim ilçesinde yüzde 50 devlet katkılı Gemlik çeşidi zeytin fidanları dağıtılacak. Projeden yararlanmak isteyen üreticiler 7 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

Aydın’ın Didim ilçesinde yüzde 50 devlet katkılı Gemlik çeşidi zeytin fidanları dağıtılacak. Projeden yararlanmak isteyen üreticiler 7 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye’de en yüksek zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden olan Aydın’da, zeytin üreticileri desteklenmeye devam ediyor. Aydın Valiliği koordinesinde Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Didimli zeytin üreticilerine zeytin fidanı dağıtılacak. Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi çerçevesinde yüzde 50 devlet katkısı yüzde 50 çitçi katkısı ile dağıtılacak olan fidanlardan almak isteyen üreticiler için başvurular başladı. Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, ilgili muhtarlıklara doğrudan başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 7 Şubat olan projede, üreticilere 1 yaşında ve küçük boyda olan Gemlik çeşidi zeytin fidanları verilecek. Başvuru şartlarında başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) aranacak.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Zeytin fidanı dağıtım projesine yüzde 50 devlet katkısı yüzde 50 çiftçi katkısı için müracaatlar muhtarlıklara yapılabilir Son başvuru tarihi 7 Şubat 2023. Aydın Valiliği ile Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 katkılı Gemlik çeşidi fidan dağıtımı yapılacak. Fidanlar 1 yaşında ve küçük boyda olacak. ÇKS kaydı aranacak. Yüzde 50 YİKOB yüzde 50 çiftçi katkısı olacak. Başvuru ilgili mahalle muhtarlıklarına yapılacak” ifadelerine yer verildi.