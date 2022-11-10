Bursa’da saat 09.05’te hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşunda bulundu. İznik ilçesinde de zeytin toplayan köylü kadınlar da ağaçların üzerinden inip saygı duruşunda bulundu.

Bursa’da saat 09.05’te hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşunda bulundu. İznik ilçesinde de zeytin toplayan köylü kadınlar da ağaçların üzerinden inip saygı duruşunda bulundu.

Bursa’da vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla saat 09.05’te Atatürk heykelinin önü başta olmak üzere şehrin her noktasında anma gerçekleştirdi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Atatürk heykelinin önünde İstiklal Marşı okunması ve çelenk koyulmasının ardından tören sona erdi.

Okuluna giderken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan bir kızın güvercinlerle aynı karedeki fotoğrafı da dikkat çekti

Öte yandan İznik ilçesinde de zeytin toplayan köylü kadınlar da ağaçlardan inerek saygı duruşunda bulundu. Görevlilerin "dikkat" uyarısı ve sirenlerin çalmasıyla zeytin ağaçlarından inen köylü kadınlar tarlada saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar tüm şehit ve gazileri anıp fatiha okudular.