Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesinden Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü’ne zeytine giden 28 yaşındaki Esra Solak, bahçede ölü bulundu. 2 çocuk annesi kadının ölümü Köşk ilçesini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bir kaç yıldır zeytin sezonunda Aydın’ın Köşk ilçesinden Milas’ın Gürçamlar Köyü’ne zeytine giden aile sabah saatlerinde hayatlarının en acı olayını yaşadı. Bir süredir aynı bahçede zeytin hasadı yapan aile fertleri sabah kalktıklarında Esra Solak’ı yatağında görmeyince bir anda panik yaşadılar.

Aile fertleri yaptıkları aramada 2 çocuk annesi kadının cansız bedenini bahçede ağaca asılı halde buldu. Jandarma tarafından el konulan olayda, genç kadının ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı. Acı haber başta Akçaköy olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.