Eskişehir’de kahvaltı sofralarının temel yiyeceklerinden olan farklı türlerdeki zeytin tezgâhları süslerken, esnaf vatandaşların siyah, çocukların ise yeşil zeytine rağbet gösterdiğini aktardı.

Eskişehir’de zeytinci esnafında siyah ve yeşil zeytinler tezgâhlara çıkarken, görüntüsüyle vatandaşların iştahını kabartıyor. Zeytinci esnafı son günlerde satışların yavaş ilerlediğini belirtirken, vatandaşların siyah zeytine rağbet gösterildiğini ifade etti. Çocukların ise yeşil zeytini sevdiğini dile getiren esnaf, bazı kişilerin evlerinde zeytini tuzdan arındırarak tükettiğini söyledi.

“Vatandaşlar siyah, çocuklar yeşil zeytini tercih ediyorlar”

Dede mesleği olan zeytinciliği Eskişehir’de icra eden Erçağ Atak, kış dönemi yaklaşırken genel olarak zeytinde bir azalmanın göze çarptığına dikkat çekti. Vatandaşların siyah zeytini daha çok tercih ettiğini söyleyen zeytinci Atak, “Zeytinlerimizi biz kendimiz yetiştiriyoruz, doğal bir şekilde satışa sunuyoruz. Satışlarımız son günlerde yavaş ilerliyor. Zeytin fiyatlarında artış yaşandı. Yine de satış yapıyoruz. Kış yaklaşıyor ama zeytinlerde bir azalma görüyoruz. Vatandaşlar en az 20 liralık da olsa zeytin alıyor. Genelde siyah zeytin tercih ediliyor. Zeytin her derde devadır. Siyah da yeşil de satılıyor. Çocuklar özellikle yeşil zeytine rağbet gösteriyor. Ekşi ve yumuşak olmasından dolayı yeşil zeytini seviyorlar” dedi.

“Ilık suyun içine limon sıkıp yarım saat bekletebilirler”

Vatandaşların evlerinde zeytini tuzundan arındırmak için bazı işlemler yaptığından bahseden Atak, “Zeytini tuzundan arındırmak için ılık suyun içine limon sıkıp yarım saat bekletebilirler. Bu şekilde zeytin doğal olarak tuzunu atar. İsteyenler böyle tüketiyor. Ama biz tuzlu zeytin tavsiye ediyoruz, zeytin tuzlu olur” diye konuştu.