Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan bir minibüsd tarlaya dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen bir TIR çarptı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan bir minibüsd tarlaya dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen bir TIR çarptı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen C.K.(19) idaresindeki 21 SZ 524 plakalı zeytin işçilerini taşıyan bir minibüse Üreğil kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde seyreden Ali İhsan P. (59) yönetimindeki 54 KU 659 plakalı bir TIR çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan minibüs zeytinliğe sürüklendi.

2’si ağır 8 kişi yaralandı

Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevkedildi. Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten gelen ambulanslar minibüsteki yaralılardan Fatma Karaboğa (18) İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Minibüs sürücüsü C.S., Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa’yı (12) Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

2 kişinin durumu ağır

Yaralılardan Fatma Karaboğa ve Bahriye Kalender’in durumunun ise ağır olduğu belirlendi. TIR sürücüsü Ali İhsan P. minibüsün önünde seyir halindeyken aniden tarlaya doğru dönüş yapmak istediğini fren yapmasına rağmen minibüse çarptığını belirtti. Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.