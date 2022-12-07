Balıkesir’in Erdek ilçesinde zeytin hırsızlıklarına karşı alınan tedbirler sonuç veriyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde zeytin hırsızlıklarına karşı alınan tedbirler sonuç veriyor.

Balıkesir’in Körfez bölgesi ve Erdek ile Bandırma İlçelerinde devam eden zeytin hasadı bu yıl Valilik tarafından alınan yoğun tedbirlerle önlendi. Önceki yıllarda zeytin üreticilerinin mağduriyetine neden olan hırsızlık olaylarına karşı geniş tedbirler alan Balıkesir Valiliği, güvenlik güçleri ve çiftçi malları koruma bekçileri vasıtasıyla alandaki sıkı takibini sürdürüyor. Bu yıl hasat sezonunda alınan tedbirlerin körfez ve Güney Marmara ilçelerinde Kaymakamlar tarafından koordine edildiğini, jandarma ve emniyet birimlerinin yoğun denetimiyle zeytin bahçelerinden yapılan hırsızlıkların azaldığını belirten Vali Hasan Şıldak, tedbirlerin sonuç verdiğini ifade etti.

Bahçelerden yapılan hırsızlık olaylarında yakalanan şüpheliler hakkında bu yıl ilk defa mahkemelerce tutuklama kararlarının verildiğini söyleyen Şıldak, üreticinin alın terinin korunması konusunda çaba sarf eden ve duyarlılık gösteren bütün kurumlara teşekkür etti.

İki ayı aşkın bir süredir devam eden sezon boyunca Balıkesir’de toplam 49 zeytin hırsızlığı olayının meydana geldiğini ifade eden Vali Şıldak, "Jandarma ve polisimizin çok başarılı çalışmaları sonucunda bu olayların 46’sının faili belirlenmiş ve hırsızlık şüphelisi 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 18’i Edremit ve Havran İlçelerimizde tutuklanmış, 12’si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Hırsızlık olaylarının bu şekilde yüksek oranda aydınlatılması ve faillerin tutuklanması son derece önemlidir. Bu örnek çalışmayı ortaya koyan Kaymakamlarımızı, Jandarmamızı ve Emniyetimizi kutluyorum. Aynı şekilde çalışmalara destek veren Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz alandaki çalışmalarını sezon sonuna kadar kararlılıkla sürdürecek ve bölgemizde üreticilerimiz için tehdit oluşturan hırsızlık olaylarının faillerini yakalayarak adalete teslim etmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.