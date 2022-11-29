Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir şahsın bahçesinden zeytin çalan 3 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir şahsın bahçesinden zeytin çalan 3 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Erbeyli Mahallesi Yaylakuyu mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye esnasında Ü.S. isimli şahsın bahçesinden U.A. (31), H.A.ç (23) ve I.Ç. (21) isimli şahıslar hırsızlık yaparken yanlarındaki 50 kilogram zeytin ile suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytin bahçe sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelileri de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.